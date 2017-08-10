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Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı! |Adıyaman haberleri

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Narince köyünde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyamanda silahlı kavga: 1 yaralı! |Adıyaman haberleri

10 Ağustos 2017 19:36

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Narince köyünde Yunus B. (29) ile Ömer P. (23) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesi ile Ömer P., yanında bulunan pompalı av tüfeğiyle Yunus B’ye ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yunus B., olay yerine gelen ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ömer P. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Hüseyin Türkoğlu
 

Etiketler: Adıyaman, silahlı kavga


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