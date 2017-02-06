Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Cami Mahallesi Toprak Mahsulleri civarında bilinmeyen nedenlerden dolayı iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olayda kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahsın yanında getirdiği silahı ateşlemesi sonucu Abuzer Öner (64) ile kavgayı ayırmaya çalışan Muhammed Turanlı (55) yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Kahta Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Hüseyin Türkoğlu