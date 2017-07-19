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Adıyaman’da silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde esnaflar arasında yaşanan kavgada 1 kişi pompalı ev tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti.

Adıyamanda silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

19 Temmuz 2017 12:57

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Mustafa Demiral (32) ile husumeti bulunan iş yeri komşusu İbrahim G. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken İbrahim G. yanında bulundurduğu pompalı av tüfeğiyle Mustafa Demiral’a ateş etti. Pompalı av tüfeğinin ateşlenmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demiral, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Demiral yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılmazken İbrahim G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Kürşat Aktaş

Etiketler: Adıyaman, silahlı kavga


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