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Adıyaman'da silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

Adıyaman’ın Gerger ilçe merkezinde daha önceden aralarında kan davası olan şahsın silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyamanda silahlı saldırı: 1i ağır 2 yaralı

22 Ekim 2017 18:50

Edinilen bilgiye göre, Gerger ilçe merkezinde bulunan R.A., H.A’nın yanına yaklaşan ve aralarında daha önceden kan davası olduğu öğrenilen K.K., elinde bulunan silahla R.A. ve H.A’ya peş peşe ateş etti. Yaşanan olay sonrasında K.K., olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karışırken, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerden dolayı yaralanan R.A. ve H.A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 56 yaşındaki R.A’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verdiği öğrenildi.
2 kişiyi yaralayan ve daha sonra olay yerinden kaçan K.K.’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan silahlı saldırıya uğrayan R.A’nın Gerger Belediye Başkanı Zeynel Aslan’ın amcası olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Etiketler: Adıyaman, silahlı saldırı

 

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