Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’da yaşayan Abdurrahman Bakır (27), akşam yemeği sonrası yatağına geçerek uyudu. Bir süre sonra yatağında fenalaşarak kusan Bakır’ın yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Bakır, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Bakır yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bakır’ın cenazesi daha sonra hastane morguna götürülerek otopsiye alındı. Otopsi sonrası Bakır’ın yatağında kustuğu esnada kusmuğunun bir bölümün nefes borusuna kaçtığı öğrenildi. Bakır’ın kesin ölüm nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir