Adıyaman’da tefeci operasyonu: 8 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman’da, tefecilik yaptığı iddia edilen 9 şahsın ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda çok sayıda çek, senet ve belgeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.B., E.T., Z.E., Y.D., M.Ç., M.D., H.T., yakalanarak gözaltına alınırken kaldığı adreste bulunmayan A.B. isimli bir şahsın ise yakalanması için çalışmalar başlatıldı. Yakalanan 8 şahıs Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından, sorgulanmak üzere Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir