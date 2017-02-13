Yaşanan terör saldırıları sonrasında sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımda bulunduğu tespit edilenlere yönelik çalışmada Adıyaman merkezli Kahta, Gölbaşı ve Mardin’de 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

ADRESLERE OPERASYON YAPILDI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 8 farklı adrese yapılan operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan, yapılan operasyonda 9 mm çapında bir adet ruhsatsız tabanca ve örgütsel dökumanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Cihan Kizir

