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Adıyaman’da teröristlerle askerler arasında çatışma

Adıyaman kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı.

Adıyamanda teröristlerle askerler arasında çatışma

14 Ekim 2016 10:15

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkeze bağlı Akçalı-Koçali arasındaki kırsalda insansız hava araçları tarafından fark edilen terörist gruba yönelik operasyon başlatıldı. Beş kişi oldukları tahmin edilen terörist grubun peşine düşen jandarma özel harekat ekipleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.

Çatışmalarda Jandarma Uzman Çavuş Emin Alpay kolundan hafif şekilde yaralandı. Yaralı asker helikopter ile Polis Özel Hareket Müdürlüğü bahçesine getirildi. Yaralı Uzman Çavuş buradan ambulansla alınarak, Adıyaman Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilip tedavi altına alındı.

Operasyonların sürdüğü bölgede çatışmaların devam ettiği öğrenilirken, teröristlerin kıstırıldığı ifade ediliyor.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, çatışma


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