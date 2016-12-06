Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesi konusunda söylediği "Yalnızlığımı biliyorum ama mücadelemi sürdüreceğim" sözleri üzerine Adıyaman Belediyesi Türkiye’de ilk defa “ Yalnız Değilsin Reis” kampanyasını başlattı.

Adıyaman Belediyesi startı verilen imza kampanyasına Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, Süryani Kadim Cemaati Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Melki Ürek, belediye çalışanları, partililer ve toplumun değişik kesimlerinden birçok vatandaş katıldı.

Düzenlenen imza kampanyasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, “Reisimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen gün yaptığı konuşmada beni yalnız bıraktılar, yalnız kaldım sözleri bizlerin içini burkmuştur. Biz bu sebeple imza kampanyası yapmaya arkadaşlarımızla birlikte uygun gördük. Buradan Adıyaman halkı olarak bütün dünyaya ve sayın cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Sayın cumhurbaşkanım, bütün dünyaya haykırıyoruz ki bugüne kadar sizi yalnız bırakmadık bundan sonrada yalnız bırakmayacağız. Uçaklara, tanklara karşı göğsümüzü siper ettik. Sizi yalnız bırakmadık. Bundan sonra faiz ve döviz lobisine karşıda sizleri yalnız bırakmayacağız yanınızda olmaya devam edeceğiz. Hedefimiz en az 50 bin kişiyle sayın cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu bildirmek ve sayın cumhurbaşkanımızı ve reisimizi Adıyaman’a davet etmektir. Bunun için Türk’üyle, Kürdüyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle, Müslüman’ıyla, Hıristiyan’ıyla hep beraber tek yürek olarak sayın cumhurbaşkanımızı buraya devam edeceğiz” dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez ise, “Bugünde tarafımızı belli etmek adına bütün faiz lobilerine bütün üzerimizde emelleri olan hatta tüm İslam coğrafyası üzerinde emelleri olan dış dünyaya göstermek adına burada sayın cumhurbaşkanımızın yanında yer aldığımızı göstermek için toplandık” ifadelerini kullandı.

Her zaman birliktelik ve huzurun yanında olduklarını dile getiren Süryani Kadim Cemaati Adıyaman ve Çevre İller Metropoliti Melki Ürek ise, “Bu birlik ve beraberlik için tabi ki yapılan bu etkinliği bizde hep beraber buradayız” şeklinde konuştu.

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ise yapmış olduğu konuşmada, “Onun ben yalnızım demesi emin olun ki ciğerimizi sızlattı. Ben hüngür hüngür ağladım. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Asla ve asla onu yalnız bırakmayacağız, kanımızın son damlasına kadar sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Cihan Kizir

