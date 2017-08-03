Adıyaman'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ümmü Kardaş’dan bir süre haber alamayan yakınları polise müracaat etti. Yaşlı kadının yaşadığı eve gelen polis ekipleri kapı açılmayınca kapıyı kırarak içeri girmek istedi. Ancak daha sonra Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Amirliğinin itfaiye aracıyla balkondan eve girildi.

Yaşlı kadının kanepede hareketsiz şekilde yattığını gören polis ekipleri sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede yaşlı kadının öldüğü belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi evinden alınarak ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kürşat Aktaş