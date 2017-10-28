Adıyaman'da zincirleme kaza

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü üzerinde İbrahim Halil Akdağ yönetimindeki 02 HY 998 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen sürücüsü öğrenilemeyen 02 AD 884 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası Bahattin Gelen yönetimindeki 03 BD 719 plakalı minibüs de kaza yapan diğer araçlara çarptı.

Kazada sürücüler İbrahim Halil Akdağ, Bahattin Gelen ile araçlardaki Bülent Dişkaya ile Onur Kalan yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ahmet Arslantaş

