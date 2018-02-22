Adıyaman’ın sanat dünyasından bir yıldız kaydı

Adıyaman’da birçok şiir, söz yazarlığı yapan ve çeşitli besteleri bulunan sanatçı Hasan Duymaz, geçirdiği hastalığından dolayı hayata gözlerini yumdu. Adıyaman’ın yetiştirdiği önemli sanatçılar arasında yer alan Hasan Duymaz, tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Birçok eseri bulunan Hasan Duymaz’ın cenazesi Adıyaman Belediyesi Mezarlık Camiinde kılınan İkindi Namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına çok sayıda mahalli sanatçı ve vatandaşlar katıldı.

Ahmet Arslantaş