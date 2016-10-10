Terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda 10’u asker toplam 15 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Hasan Aydoğdu'nun cenazesi Van’da düzenlenen tören sonrası askeri uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin ve kardeşlerinin omuzlarında cenaze aracına konuldu. Gözyaşlarının sel olduğu karşılama törenine Adıyaman Valisi Abdullah Erin, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Albay Ercan Atasoy, kurum müdürleri, dernek başkanları, şehidin ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Havalimanından alınan şehidin cenazesi baba ocağının bulunduğu Sümerevler Mahallesi Emine Yaşar Cami yakınlarındaki evine götürüldü. Feryatların yükseldiği baba ocağında alınan helallik sonrası şehidin cenazesi Adıyaman Yeni Mezarlık Camiine getirildi.

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verilecek.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir