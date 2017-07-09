Diğer
Kategoriler

Adıyamanlı şehidin evine ve sokaklara Türk bayrakları asıldı

Bitlis'in Hizan ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Adıyamanlı Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce’nin evine ve evinin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı.

Adıyamanlı şehidin evine ve sokaklara Türk bayrakları asıldı

09 Temmuz 2017 12:58
Şehidin evine ve sokaklara Türk bayrakları asıldı - Tıkla İzle

Tatvan-Hizan karayolunda içerisinde askerlerin bulunduğu araç, Hazro Deresi mevkiinden geçtiği sırada PKK’lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan mayının infilak ettirilmesi sonucu çatışma çıkmış, çıkan çatışmada Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Köseceli beldesi nüfusuna kayıtlı evli ve 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce şehit olmuştu.

Şehit haberinin yakınlarına gece saatlerinde verilmesi sonrasında şehidin baba evine ve evin bulunduğu sokaklara Türk bayrakları asıldı. Şehidin cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Köseceli beldesinde toprağa verilecek. 

Cihan Kizir - Ramazan Kuyu


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 31°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 38°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!