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Adli Tıp 'AK Parti Trabzon Milletvekili ısırıldı' dedi

TBMM'de Anayasa görüşmeleri gerçekleştiği sırada çıkan kavgada bacağından ısırılan AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta Adli Tıp'tan rapor aldı.

Adli Tıp AK Parti Trabzon Milletvekili ısırıldı dedi

18 Ocak 2017 07:30

Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünde hazırlanan ve Adlı Uzman Doktor Barış Akduman imzalı raporda , " tespit edilen lezyolun ısırma ile husülü mümkün olduğu kanaatine varılmakta” bilgilerine yer verildi.

Etiketler: AK Parti Trabzon Milletvekili, Muhammet Balta


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