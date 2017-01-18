Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünde hazırlanan ve Adlı Uzman Doktor Barış Akduman imzalı raporda , " tespit edilen lezyolun ısırma ile husülü mümkün olduğu kanaatine varılmakta” bilgilerine yer verildi.
Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğünde hazırlanan ve Adlı Uzman Doktor Barış Akduman imzalı raporda , " tespit edilen lezyolun ısırma ile husülü mümkün olduğu kanaatine varılmakta” bilgilerine yer verildi.
TBMM Genel Kurulunda dün akşam anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında yaşanan arbedede CHP'li bir milletvekili, AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'yı…
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