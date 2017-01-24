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Adliye çıkışı silahlı çatışmanın sebebi ortaya çıktı

Adana Adliyesi önünde duruşma çıkışı iki grup arasında patlak veren ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, daha önce tarla meselesi yüzünden kavga edip yaralama olayına karışarak mahkemelik olan amca çocukları arasında yaşandığı ortaya çıktı.

Adliye çıkışı silahlı çatışmanın sebebi ortaya çıktı

24 Ocak 2017 12:40
Adliye çıkışı silahlı çatışmanın sebebi ortaya çıktı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nden çıkan iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mahkemenin nedeni tarla meselesi yüzünden yaralama olayı
Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı kavganın sebebini ve kavgayı çıkaranların kim olduğunu araştırdı. Yapılan çalışmada, Seyhan Demir ile Hüseyin ve Yusuf Denizhan kardeşler arasında 2015 yılında tarla meselesi yüzünden kavga çıktığı, bu kavga sonucunda Yusuf Denizhan'ın Seyhan Demir’e ateş ederek yaraladığı öğrenildi.
Taraflar bu arada birbirlerine hakaret ve tehditte bulunurken, hayati tehlikesi olmayan şahıslar hastanede tedavi edildikten sonra taburcu edildi. Savcı, olayla ilgili 3 kişiye, “Silahla yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.

Olay
Bugün sabah davanın duruşmasına gelen taraflar duruşma çıkışı koridorda kavga etti. Polisler tarafları ayırarak adliye dışına çıkardı. Bu arada bir grup, adliye yanındaki çay ocağında otururken, diğer grupla sözlü olarak atışmaya başladı. Taraflar bir anda silahlarını çekerek ateş etmeye başlayınca ortalık savaş alanına döndü. Silah seslerini duyan adliyede görevli polisler, hemen olay yerine gelerek havaya ateş açarak silahlı kavgaya müdahale etti. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada yaralanan Hüseyin, Yusuf, Recep ve Hasan Denizhan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 7 kişinin sorgusu devam ediyor. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri çay ocağı önünde inceleme yapıp onlarca mermi kovanı topladı. 

Fatih Keçe
 

Etiketler: adana, çatışma


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