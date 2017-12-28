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Adliye karşısında şüpheli çanta paniği

Adıyaman Adliyesi karşı tarafında vatandaşlar tarafından şüphelenilerek ihbar edilen çanta içerisinde her hangi bir patlayıcı madde bulunmazken çantada kimlik ve çocuk bezleri çıktı.

Adliye karşısında şüpheli çanta paniği

28 Aralık 2017 16:46

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşı kısmında bir bahçe korkuluğuna asılı bırakılmış bayan çantasını fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar tarafından paniğe neden olan çanta, olay yerine gelen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından asıldığı demir korkuluklardan indirildi. İçerisinde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayan çanta sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan çanta içerisinde kimlik kartları, çocuk bezleri ve bazı özel belgelerin bulunduğu öğrenildi. 

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

Cihan Kizir
 

 

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