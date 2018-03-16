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Adliye önünde kavga: 4 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde adliye önünde iki grup arasında çıkan kavgada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Adliye önünde kavga: 4 yaralı

16 Mart 2018 10:33

Edinilen bilgiye göre, aralarında bulunan husumetten dolayı birbirlerinden davacı olan iki aile arasında görülen mahkemenin ardından Çerkezköy Adliyesi önünde kavga çıktı. Kavgada aynı aileden D.D. (55), F.D.(31) ve S.D. (30) bıçaklanarak, H.D. (34) ise darp edilerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğüs kafesinden yaralanan ve durumu ciddiyetini koruyan F.D. Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis olaya karışan, E.D. (32), T.D. (65), C.D. (38), K.D. (23) ve R.D.’yi (21) gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.  

Uğur Arslan

Etiketler: adliye, kavga

 

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