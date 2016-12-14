Alınan bilgiye göre, çocukların velayeti için ablasıyla birlikte Tarsus Adliyesi'ne gelen Davut Yaşar (22), burada eniştesi Erhan S. ile karşılaştı. Adliye önünde tartışmaya devam eden ailelerden Erhan S. üzerinde bulundurduğu silahla kayınbiraderi Davut Yaşar’a 6 el ateş etti.

Yere yığılan Davut Yaşar, vücuduna iki kurşun alarak ağır yaralandı. Adliye önüne çağrılan 112 acil ekibiyle hastaneye kaldırılan Davut Yaşar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Erhan S. olaydan sonra hemen adliye polisleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ersoy Yalçın

MERSİN