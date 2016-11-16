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Adliye önünde silahlı kavga :3 Yaralı

Kayseri Adliyesi'nde görülen boşanma davası sonrasında bıçak, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Adliye önünde silahlı kavga :3 Yaralı

16 Kasım 2016 10:53
Adliye önünde silahlı kavga :3 Yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre Kayseri Adliyesi'nde görülen boşanma davası sonrasında otoparkta karşılaşan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflar birbirine sopa, bıçak ve silahla saldırdı. 3 kişinin yaralandığı kavgada olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan Recep Y. (50), ve oğlu Bülent Y. (23) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ismi öğrenilemeyen diğer yaralı ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri kavganın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak delil toplama çalışması yaptı.
Kavga ile ilgili olarak 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.  


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