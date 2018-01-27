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Adliye önündeki silahlı kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde adliye önündeki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adliye önündeki silahlı kavgayla ilgili 5 kişi tutuklandı

27 Ocak 2018 23:06

Dün saat 11.00 sıralarında Sapanca ilçesi Adalet Sarayı önünde ifade vermek için gelen ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada 4 kişi yaralanırken konuyla ilgili de 9 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen 7 kişiden A.A., A.A., F.A., Y.A. ve E.A. isimli 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken B.A. ve S.F. isimli şüphelilerin serbest bırakıldığı öğrenildi. Silahlı kavgada yaralanan diğer iki şüphelinin ise hastanede ki tedavililerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

Burak Can Tokyürek
 

 

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