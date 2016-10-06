Antalya Adliyesinde bomba olduğuna dair yapılan ihbarın ardından alarma geçen polis, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kontrolünde adliye binasını boşaltmış ve otopark dahil her yeri aramıştı. Yapılan aramalar sonunda şüpheli bir paket ya da duruma rastlanmazken, son kontrollerin de tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine sabah saatlerinde mail yoluyla yapılan isimsiz ihbarın ardından binanın boşaltılarak genel arama yapıldığını ve şüpheli bir durum görülmediğini, son kontrollerin de yapılmasının ardından adliyenin normale döneceğini söyledi. Mailin isimsiz bir adresten yapıldığını söyleyen Başsavcı Solmaz, mailin nereden ve kim tarafından yapıldığının da araştırılmaya başlanıldığını sözlerine ekledi.