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Adliyede aramalarda sona gelindi: İhbarı yapan aranıyor

Antalya Adliyesinde bu sabah saatlerinde mail yoluyla yapılan bomba ihbarı sebebiyle yapılan aramalar son aşamaya geldi. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, ihbarı yapan kişinin kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Adliyede aramalarda sona gelindi: İhbarı yapan aranıyor

06 Ekim 2016 11:31

Antalya Adliyesinde bomba olduğuna dair yapılan ihbarın ardından alarma geçen polis, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kontrolünde adliye binasını boşaltmış ve otopark dahil her yeri aramıştı. Yapılan aramalar sonunda şüpheli bir paket ya da duruma rastlanmazken, son kontrollerin de tamamlanmak üzere olduğu bildirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezine sabah saatlerinde mail yoluyla yapılan isimsiz ihbarın ardından binanın boşaltılarak genel arama yapıldığını ve şüpheli bir durum görülmediğini, son kontrollerin de yapılmasının ardından adliyenin normale döneceğini söyledi. Mailin isimsiz bir adresten yapıldığını söyleyen Başsavcı Solmaz, mailin nereden ve kim tarafından yapıldığının da araştırılmaya başlanıldığını sözlerine ekledi.

Etiketler: antalya adliyesi, bomba alarmı


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