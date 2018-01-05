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Adliyede dökülen metamfetamin polisin vurulduğu operasyonda ele geçirilmiş!

Bursa adliyesinde meydana gelen kimyasal madde paniğine sebep olan sıvının, bir polisin vurulduğu uyuşturucu operasyonda ele geçirildiği ortaya çıktı.

Adliyede dökülen metamfetamin polisin vurulduğu operasyonda ele geçirilmiş!

05 Ocak 2018 19:09

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Osmangazi'ye bağlı Fatih Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi, evde bulunan şahısları gözaltına almak istedi. Savcılık izniyle arama yapmak isteyen ekiplere Ü.U. (31) ve O.U. (18) itiraz etti. Şahıslardan birinin kaçarken açtığı ateş sebebiyle polis memuru V.Ç. yaralandı. Olay yerine kısa sürede gelen yardımcı ekiplerin müdahalesiyle 2 şüpheli yakalandı. 

Evde ele geçen metamfetamin yapımında kullanılan sıvı madde bugün narkotik polisi tarafından adli emanet deposuna getirildi. Teslimi alan adliyede görevli sivil memurun bir anlık dalgınlığı neticesinde çuvalın içerisindeki sıvı dolu kavanoz yere düşüp kırıldı. Bir süre sonra etrafa kesif bir koku yayılınca panik yaşandı. Bunun üzerine adliyenin adli emanet deposunun bulunduğu kısmı tahliye edildi. Adliyeye hemen 112, itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler kısa sürede adliyeye gelerek tedbir aldı. Savcılıktan yapılan açıklamada, uyuşturucu maddeden kimsenin etkilenmediği bildirildi. 

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker
 

 

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