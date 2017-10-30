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Adliye’de intiharı fileler ve polis önledi

Kayseri Adalet Sarayı’nda sabah saatlerinde 2. kata çıkan ve intihara kalkışan 40 yaşındaki bir kişinin intiharını sökemediği korumalık fileler ve adliye polisi önledi.

Adliyede intiharı fileler ve polis önledi

30 Ekim 2017 13:52

Adalet Sarayı’nda saat:09.35’te meydana gelen olayda İ.K. isimli şahıs, 2. kata çıkarak, intihara kalkıştı. İ.K.’nin 2. katta bulunan korumalık fileleri sökmeye çalıştığını ve şüpheli tavırlarını fark eden Adliye polisi, hemen müdahale etti. İntihara kalkışan İ.K.’yi polis ekipleri polis noktasına götürdü.

Burada İ.K.’nin yeğeni Ö.K.’ye kredi çekmek için kefil olduğunu, yeğeninin 8 bin 300 TL kredi çekip borcunu ödemediğini, kendisine de icra geldiğini söylediği öğrenildi.

Adliye polisi, İ.K.’yi polis merkezine götürülmek üzere ekiplere teslim etti. 

Şeref Kahraman

 

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