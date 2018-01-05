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Adliyede kimyasal paniği

Bursa'da adliyede kimyasal madde paniği yaşandı. Adliye koridorunda uyuşturucu metamfetamin yapımında kullanılan sıvı şişesi kırıldı.

Adliyede kimyasal paniği

05 Ocak 2018 17:55
Adliyede kimyasal paniği - Tıkla İzle

Kokunun adliyeye yayılması üzerine bina tahliye edildi. 112, itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği adliyede kısa süreli panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol'daki adliye sarayında akşam saatlerinde kimyasal madde paniği yaşandı. Uyuşturucu madde imalatında kullanılan metamfetamin dolu şişe adli emanet bürosuna getirildi. Çuvalda taşınan şişe yere düşerek kırıldı. Etrafa kesif bir koku yayılınca panik yaşandı. Hemen alarm verilerek adliye tahliye edildi. Adli personel kısa sürede binayı tahliye etti. Mesainin hemen bitmiş olması şans olarak değerlendirildi.

Adliyeye hemen 112, itfaiye ve AFAD ekipleri çağrıldı. Ekipler kısa sürede adliyeye gelerek tedbir aldı. Uyuşturucu maddenin kokusundan etkilenen polis memurları 112 ekiplerince muayene edildi. 

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker
 

 

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