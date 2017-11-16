Adliyede polise direnen 2 kişi tutuklandı

Olay, Samsun Adliye Sarayında meydana geldi. Daha önceki duruşmada bir kişinin adliye önünde silahla yaralanması olayının duruşmasının görüldüğü sırada polis adliye içinde ve önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Ancak bu sırada polis ekipleri adliye önünde vatandaşların girmesi yasak olan bölümde bekleyenleri oradan ayrılmaları için uyardı. Söz konusu şahıslar ile polis arasında arbede yaşandı. Arbedede adliyede görevli polis memuru F.G. ile M.B., hafif şekilde yaralandı. Polis olayla ilgili S.O.(20) ve S.K.'yı(16) gözaltına aldı. S.K. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine, S.O. ise İlyasköy Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi.

İfadelerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.O. ve S.K., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemeye tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Muhammer Ay

