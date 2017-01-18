Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "18.01.2017 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -1 girişinde yapılan bomba imha işlemi C. Başsavcılığımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlandırılmıştır" denildi.