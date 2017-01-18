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Adliyedeki bomba paniğinin 'tatbikat' olduğu ortaya çıktı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal Adliyesi'nde sabah yaşanan bomba alarmının "tatbikat" olduğunu açıkladı.

Adliyedeki bomba paniğinin tatbikat olduğu ortaya çıktı

18 Ocak 2017 11:44

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "18.01.2017 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi C Blok -1 girişinde yapılan bomba imha işlemi C. Başsavcılığımızca düzenlenen bir tatbikat olup başarıyla sonuçlandırılmıştır" denildi. 


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