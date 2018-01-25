Adliyeye böyle getirildi: İki ayağı alçıda, kafası sargılı...

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde 18 Ocak günü meydana geldi. İddiaya göre, demir ve plastik doğrama işi yapan ortaklar Hüsnü Y. (44) ile Serdem K. bir süre önce ortaklığı sonlandırdı. İki eski ortak, malzeme ve para paylaşımı yaptı. Ancak çalışan işçilerin paylaşılması konusunda iki eski ortak tartışma yaşadı. Eski ortaklar bir türlü işçileri paylaşamayınca aralarında kavga çıktı. Sinirlenen Serdem K. iş yerinden ayrılıp gitti. Serdem K. işçi paylaşımı konusu bir türlü çözülmeyince 18 Ocak günü saat 16.00 sıralarında Hüsnü Y., kardeşleri Nasih ve Aziz Y. ile birlikte Tekel Caddesi’ndeki iş yerlerine geldi. Otomobilden inen Serdem K., tabancasını çekip Hüsnü Y.’ye ateş etti. Hüsnü Y. merminin isabet etmesiyle yere yığılınca kardeşleri Nesin ve Aziz Y., Serdem K.’ye saldırıp kazma, kürek ve demir sopalarla vurmaya başladı. Serdem K. de Nasih ve Aziz Y.’ye ateş etti.

ÖLDÜ DİYE BIRAKTILAR

Bu arada, iş yerinde çalışanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan kardeşler ise kazma, kürek ve demir sopalarla dövdükleri Serdem K.’yı öldü diye iş yerinde bırakıp yaralı halde kendi araçlarıyla yakınları tarafından özel bir hastaneye götürüldü. Bir süre sonra kazma, kürek ve demir sopalarla yaralanan Serdem K. ise olay yerine gelen bir ambulans ile Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Serdem K.’nin Balcalı Hastanesinde yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Hüsnü Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kardeşlerinin tedavisi devam ediyor.

İKİ BACAĞI ALÇIDA,KAFASI SARILI GÖZLERİ MOR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öldü sanılarak bırakılan ve kaldırıldığı hastanede bir hafta tedavi gördükten sonra ayağa kalkan zanlı savcının talimatıyla gözaltına alındı. Sorgusu yapılan zanlının ifadesinde eski ortağıyla işçilerin paylaşımı konusunda anlaşamadıkları için onları vurduğunu söylediği öğrenildi. Zanlı Serdem K. ifadesinin alınmasının ardından iki ayağı alçıda, kafası sargılı, gözleri morluklar içinde önce adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı daha sonrada güçlükle yürüyerek polis aracına bindirilip adliyeye götürüldü.

Mahkemeye çıkarılan Serdem K. ev hapsi cezasıyla serbest kaldı.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya