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Adliyeye çıkartılan 9 FETÖ şüphelisinden 3’ü tutuklandı

Kastamonu merkezli 16 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu sonrası gözaltına alınan şüphelilerden adliyeye sevk edilen 3’ü tutuklandı.

Adliyeye çıkartılan 9 FETÖ şüphelisinden 3ü tutuklandı

20 Kasım 2016 17:52

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kastamonu merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte üye olduğu ve kriptolu haberleşme sistemi “ByLock” uygulamasını kullandığı tespit edilen 80 kişinin yakalanması için 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatılmıştı. Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Buna göre, FETÖ soruşturmasından gözaltına alınan 31 şüpheliden 14’ü tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış oldu. 

Vedat Yunus İkizoğlu

Etiketler: 9 FETÖ şüphelisi, tutuklama


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