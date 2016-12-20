Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Adliyeye sevk edilen 29 HDP'liden 19'u tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 29 HDP'liden 19'u tutuklandı

Mersin'de geçtiğimiz hafta HDP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınanlardan 29'u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 19'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.


20 Aralık 2016 16:51

Geçtiğimiz hafta Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı bulunan bazı HDP'lilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. 139 kişiden il merkezinde 70, Tarsus'ta 20, Silifke'de 3 ve Diyarbakır'da 1 olmak üzere toplam 94 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Akdeniz Belediye Eş Başkanı Yüksel Mutlu, HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan ve İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ile ilçe başkanları, yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u ifadelerinin alınmasının ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 19'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.
Hakkında yakalama kararı bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk ve bazı kişilerin aranmasına devam edilirken, gözaltındakilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç