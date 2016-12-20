Geçtiğimiz hafta Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince haklarında gözaltı kararı bulunan bazı HDP'lilerin yakalanması için operasyon düzenlendi. 139 kişiden il merkezinde 70, Tarsus'ta 20, Silifke'de 3 ve Diyarbakır'da 1 olmak üzere toplam 94 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Akdeniz Belediye Eş Başkanı Yüksel Mutlu, HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan ve İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi ile ilçe başkanları, yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 29'u ifadelerinin alınmasının ardından Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılardan 19'u tutuklanırken, 6'sı adli kontrol, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Hakkında yakalama kararı bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk ve bazı kişilerin aranmasına devam edilirken, gözaltındakilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

