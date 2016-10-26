Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında daha önceden açığa alınan Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu’nda görev yapan Emniyet Müdürü M.Z., Komiser Yardımcısı V.K. ile polis memurları M.F.A. ve R.A. gözaltına alandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emniyet Müdürü M.Z., Komiser Yardımcısı V.K. ile polis memurları M.F.A. ve R.A., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kastamonu’da 215 kişi tutuklandı

Kastamonu’da, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında bugüne kadar 67’si emniyet mensubu olmak üzere 215 kişi tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar çeşitli meslek gruplarından 530 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden 215’i tutuklanırken, 259’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 289’u serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 26 kişi hakkındaki işlemler ise devam ediyor.

Vedat Yunus İkizoğlu

