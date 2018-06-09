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Adliyeye sevk edilen 6 askerden 1'i tutuklandı

Karabük merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 muvazzaf askerlerden 1'i tutuklanırken 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 6 askerden 1i tutuklandı

09 Haziran 2018 03:20

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında ankesörlü/kontörlü telefon hattından ardışık aranan askerlere yönelik eş zamanlı operasyon yapmıştı. Karabük merkezli, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya’da yapılan operasyon kapsamında 11 muvazzaf asker gözaltına alındı. Firari olarak aranan bir askerin daha yakalanmasından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.B., A.Y., F.D., G.Ö. ve İ.U. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari olan 2 askeri yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Rıdvan Bostancı 

KARABÜK (İHA) - Karabük merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 6 muvazzaf askerlerden 1'i tutuklanırken 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle mücadele kapsamında ankesörlü/kontörlü telefon hattından ardışık aranan askerlere yönelik eş zamanlı operasyon yapmıştı. Karabük merkezli, Artvin, İstanbul, Hatay, Edirne, Muş, Diyarbakır, Ankara, Tunceli ve Malatya’da yapılan operasyon kapsamında 11 muvazzaf asker gözaltına alındı. Firari olarak aranan bir askerin daha yakalanmasından sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.B., A.Y., F.D., G.Ö. ve İ.U. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari olan 2 askeri yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.  

Rıdvan Bostancı

 

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