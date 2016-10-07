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Adliyeye sevk edilen 9 öğretmenden 3’ü tutuklandı

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 9 öğretmenden 3’ü tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen 9 öğretmenden 3ü tutuklandı

07 Ekim 2016 20:03

Kentte FETÖ soruşturması kapsamında 70 öğretmen gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan öğretmenler, gruplar halinde adliyeye sevk edilmiş ve büyük çoğunluğu tutuklanmıştı. Bugün de gözaltında bulunan 9 öğretmen daha adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 kişiden 3’ü tutuklanırken, 5’i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı. 1’inin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı aktarıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar arasında 2 de kadın öğretmen bulunuyordu.
Öte yandan, adliyeye sevk edilen öğretmenlerin cep telefonlarında FETÖ’ye ait olduğu belirtilen ‘Bylock’ isimli mesajlaşma programının tespit edildiği öğrenildi. 

Hayati Kanat
 

Etiketler: öğretmen, tutuklama


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