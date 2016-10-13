Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen esnaf ve çeşitli meslek gruplarına yönelik operasyon yapılmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından gözaltında bulunan 63 kişi, dün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 63 kişiden Sıddık İ., Alparslan K., Turan B., Mithat E, Mehmet U., Salim G., Mustafa D. ve Habib S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.