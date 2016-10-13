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Adliyeye sevk edilen 'Bylock' kullanıcısı 63 kişiden 8'i tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen esnaf ve çeşitli meslek gruplarından gözaltına alınan ve geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 63 kişiden 8'i tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen Bylock kullanıcısı 63 kişiden 8i tutuklandı

13 Ekim 2016 08:44

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz günlerde 'Bylock' kullanıcısı olduğu tespit edilen esnaf ve çeşitli meslek gruplarına yönelik operasyon yapılmış ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadelerinin ardından gözaltında bulunan 63 kişi, dün geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyeye sevk edilen 63 kişiden Sıddık İ., Alparslan K., Turan B., Mithat E, Mehmet U., Salim G., Mustafa D. ve Habib S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Etiketler: Bylock, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Ka, tutuklandı


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