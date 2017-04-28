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Adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden 9’u tutuklandı

Bolu’da yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen ve gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 14 FETÖ şüphelisinden 9’u tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden 9u tutuklandı

28 Nisan 2017 10:10

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 14 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şahıslardan E.H.Ç., E.G., G.Ö., S.Ö., H.B., İ.S., M.D., A.K. ve A.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Faruk Çidem
 


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