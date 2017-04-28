Adliyeye sevk edilen FETÖ şüphelilerinden 9’u tutuklandı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında Bylock kullandıkları tespit edilen 14 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilen şahıslardan E.H.Ç., E.G., G.Ö., S.Ö., H.B., İ.S., M.D., A.K. ve A.Ü. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faruk Çidem

