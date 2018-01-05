Adliyeye sevk edilen FETÖ zanlısı tutuklandı

Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Manisa merkez ve Antalya'da adreslere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.Ç. tutuklanarak Salihli kapalı cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişinin gözaltı sürelerinin devam ettiği öğrenildi.

Hasan Yiğen

