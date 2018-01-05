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Adliyeye sevk edilen FETÖ zanlısı tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen FETÖ zanlısı tutuklandı

05 Ocak 2018 21:04

Kula Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Manisa merkez ve Antalya'da adreslere Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şahıstan 2'si adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.Ç. tutuklanarak Salihli kapalı cezaevine gönderildi. Diğer 2 kişinin gözaltı sürelerinin devam ettiği öğrenildi. 

Hasan Yiğen
 

 

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