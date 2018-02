Adliyeye sevk edilen uyuşturucu taciri 5 kişi tutuklandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde uyuşturucu kullanan B.Y. ve B.M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinden çıkı halinde paketlenmiş vaziyette sentetik kannabinoid ele geçirildi. Yapılan sorguda şahıslara uyuşturucu sattığı tespit edilen E.P. de gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda E.Ç. isimli şahsın üzerinden 12 adet çıkı şeklinde paketlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Konuyla ilgili devam eden çalışmalarda, yakalanan şahsa uyuşturucu temin eden ve aynı zamanda satışını yapan H.K.Ö. ve R.D. gözaltına alındı. Yakalanan şahısların iş yerlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda toplam 52 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yıldırım ilçesindeki başka bir operasyonda ise uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen Ş.U. ve A.T. isimli kadın şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 200 gram esrar ile 37 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan toplam 8 şahıstan 2'sine uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan adli işlem yapılırken, E.P., Ş.U., A.T., E.Ç., H.K.Ö. ve R.D. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. A.T.’nin kucağında bebeği ile birlikte adliyeye sevk edilmesi dikkatlerden kaçmadı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.P., Ş.U., A.T., E.Ç., H.K.Ö. ve R.D. uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kucağında bebeği ile adliyeye sevk edilen A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yusuf Ali Arslan