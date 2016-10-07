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Adnan Menderes’in heykeli memleketi Aydın’da törenle açıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 17 Eylül’de idam edilen merhum başbakan Adnan Menderes’in anıtı açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, “Bizler demokrasinin yılmaz bekçisi Aydın’ın evladı Adnan Menderes’in yolunda giden, vatan sevdalılarıyız” dedi.

Adnan Menderesin heykeli memleketi Aydında törenle açıldı

07 Ekim 2016 17:37

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ)’nin İsabeyli’de bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yapımı tamamlanan Adnan Menderes anıtı ve Tepe Kafe hizmete açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, MHP Nazilli İlçe Başkanı Kürşat Engin Özcan, İsabeyli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Mehmet Erdemir Gündoğmuş, Demokrat Parti Aydın İl Başkanı Engin Polat, İsabeyli Muhtarı Birkan Çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda belediye mehtaran takımı bir konser verdi.

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden görmedikleri hizmeti Nazilli Belediyesi’nden gördüklerini söyleyen İsabeyli Muhtarı Birkan Çelik, “Olmayan bir bütçeyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Maalesef büyükşehirden görmediğimiz hizmeti Nazilli Belediyesi’nden görüyoruz. Büyükşehir’in İsabeyli’de tek bir çivisi yok. Belediye başkanımız İsabeyli’ye bu güzel tesisi kazandırdı. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Göreve geldiği 2009 yılından bu yana Nazilli’de değişim başlattıklarını söyleyen Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 2014 yılında çıkan büyükşehir yasasının kendilerini zor durumda bıraktığını belirtti. Nazili’nin en ücra köşelerine hizmet götürdüklerine değinen Alıcık, “Bu memlekete ne yapılması gerektiğini gösterdik. Yaptığımız eserler ortada. Ne yazık ki 2014 yılında büyükşehir yasasıyla birlikte hizmet alma noktasında çok zorlanıyoruz. Ama buna rağmen yılmadan, canla başla hizmet ediyoruz.” diye konuştu.

Merhum Başbakan Adnan Menderes'i asla unutmayacaklarının altını çizen Başkan Alıcık, "Aydın’ın en büyük ilçesine hizmet noktasında zayıflar. Bizi hizmet etmeye devam edeceğiz. Aydın’ın evladı olan Menderes’i unutmamalıyız. Bizler, Demokrat Parti’li ailelerin çocukları olarak onun hizmetlerine parti gözetmeksizin kaldığı yerlerden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alıcık’ın konuşmasının ardından Adnan Menderes heykeli dualar eşliğinde açıldı. 

Veysel Karahan


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