Adnan Oktar grubuna işkence davasında ‘zaman aşımı' kararı

Saçan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık yönünde "İşkence" suçundan zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesine hükmeden mahkeme diğer suçlardan ise sanıkların beraatine karar verdi.

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 11 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 7'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan Metin Rakipoğlu ve Vedat Mercan katılırken eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın arasında bulunduğu diğer sanıklar duruşmaya katılmadı.

Duruşmada hazır bulunan bir kısım katılanların vekili avukat Semra Karadağ, işkence suçundan zaman aşımının uygulanamayacağını kaydederek sanıkların cezalandırılmasını istedi. Salonda hazır bulunan sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme ‘işkence' suçundan yargılanan Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın hakkındaki dosyanın zaman aşımından düşürülmesine karar verdi. Mahkeme Adil Serdar Saçan'ın, ‘resmi belgede sahtecilik', ‘iftira' ve ‘suç delillerini gizleme ve yok etme' suçlarından sanık Özer Altınyuva'yı ise yalan tanıklık suçundan beraatine karar verdi.

Yusuf Melikoğlu

