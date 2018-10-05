Adnan Oktar'ın villasının yıkım sonrasındaki hali havadan görüntülendi

Tutuklanmasının ardından tüm mal varlığına el konulan Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasına da TMSF el koymuştu. Geçtiğimiz günlerde villa içerisinde bulunan eşyalar boşaltıldıktan sonra dün yıkım ekipleri gelerek villa ve çevresinde bulunan 23 kaçak yapıda yıkım çalışması başlamıştı.

Dün başlanan yıkım çalışmalarının ardından villanın sonradan eklenen yerlerinin büyük bölümü yıkıldı. Yıkılan villanın son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde yıkılan yerler ve ekiplerin çalışması görülüyor.

Ahmet Faruk Sarıkoç

