Adnan Örnek: 'Gitmek isteyen şimdi gitsin'

Yeşil-beyazlı ekipte dün Galatasaray'a karşı alınan ağır yenilginin ardından yolların ayrıldığı Teknik Direktör Mutlu Topçu'nun yerine altyapı sorumlusu Adnan Örnek getirildi. Özlüce Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla Adnan Örnek'in kalan 5 maçta takımın başında yer alacağı açıklandı.

Bursaspor'un yeni çalıştırıcısı Örnek, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyum, benim için çok kutsal bir görev. Tek hedefimiz taraftarlarımızı mahcup etmemek. Alt taraftan en yakın zamanda kopmak lazım. Takımın moral ve motivasyonunu düzeltmemiz lazım. İşimiz kolay değil mücadele eden oyuncuların sahada yer almasını istiyorum. Oynamak isteyen oynayacak forma duvarda asılı, gitmek isteyen şimdi gitsin. Kayıtsız şartsız bu görevi kabul ettim. Bursaspor için her şeyi yaparız."

Mesut Alan

