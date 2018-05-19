Adnan Yılmaz: 'Kupayı Ankara’ya bekliyoruz'

Galatasaray’ın ligin son hafta karşılaşmasında Göztepe’yi 1-0 yenerek 21. şampiyonluğunu ilan etmesi tüm yurtta sevinçle kutlanmaya devam ediyor. Galatasaray Kongre Üyesi ve Yılmazlar Holding Yönetim Kurulu Eş Başkanı Adnan Yılmaz, Galatasaray Kulüp Başkanına ve yönetimine çağrıda bulundu. Adnan Yılmaz çağrısında, kupanın Ankara’ya getirilerek bir kutlamanın da Ankara'da yapılmasını yönetimden talep ettiklerini söyledi.

“Kısa sürede Ankara’da güzel bir kutlama tertip edeceğiz”

İşadamı Adnan Yılmaz yaptığı çağrıda, “Galatasaray Kulübü bu ülkenin medarı iftarıdır. Ankara'da bulunan kongre üyelerinin yönetimde aktif rol alma zamanı gelmiştir. İlk adım olarak tarafımdan yapılacak bir programla kupayı Ankara'da taraftar ve kongre üyelerimizle buluşturmak istiyoruz. Bu konu da gerekli çalışmaların yapılması için hazırlıklara başlanmıştır. Kısa sürede Ankara'da güzel bir kutlama tertip edeceğiz inşallah. Galatasaray kulübünün kongre üyesi olarak bu şampiyonluğun kulübe hayır getirmesini ve Avrupa’da bu başarının devamını temenni ediyorum. Şampiyonluk yolunda emek veren herkesi başta başkan şahsında tebrik ediyor başarıların devamını diliyorum” dedi.