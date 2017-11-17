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Adore Mobilya, 'Kedi Evi' ile Türkiye Tasarım Haftası Sergisi'ne katıldı

Tasarım Haftası etkinliğinde tasarım ve iş dünyası bir araya geldi. Adore Mobilya, Türkiye Tasarım Haftası Sergisi'ne 'Kedi Evi' ile katıldı.

Adore Mobilya, Kedi Evi ile Türkiye Tasarım Haftası Sergisine katıldı

17 Kasım 2017 09:56

Endüstriyel tasarımdan, moda ve görsel iletişim tasarımına kadar farklı alanlarda yerli-yabancı birçok ismi ve markayı buluşturan Türkiye Tasarım Haftası'nda Adore Mobilya 'Kedi Evi' tasarımı ile yer aldı. Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışması'nda sergiye hak kazanan mobilya firmasının 'Kedi Evi' tasarımı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda sergilendi.

Türkiye Tasarım Haftası'nda yer almaktan mutlu oldukları dile getiren Adore endüstri ürünleri tasarımcısı Bahadır Yargın, "Sosyal sorumluluk projesi olarak geliştirdiğimiz Kedi Evi ile Design Turkey Endüstriyel Tasarım Yarışması'nda sergiye hak kazanarak 'Kedi Evi' tasarımımızı sergileme fırsatımız oldu. Üretim sürecinde hasarlı ve atıl malzemeleri atmak yerine biriktirerek geri dönüşüm yoluyla kedi evleri üretmeye başladıktan sonra olumlu tepkiler aldık. Kedi evleri ile ağır kış şartlarında donma tehlikesi yaşayan sokak kedilerinin olumsuz hava şartlarından korunmalarını sağlayarak sıcak bir yuvaya kavuşmalarına vesile olmaktan dolayı ayrıca mutluyuz" şeklinde konuştu.

Türkiye Tasarım Haftası'nın tasarımın gücü konusunda farkındalık sağlamak, tasarım kültürü oluşturmak, Türk tasarımcıları dünyaya tanıtmak ve rekabetçi üstünlük sağlayarak ekonomiye ve medeniyete sağlanabilecek katkının potansiyelini vurgulamak üzere önemli bir platform olarak öne çıktığı belirtildi.

 

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