Adore Mobilya'dan İşitme Engelliler Kadın Futsal Milli Takımı'na destek

Engelli olduğu için evlerinden dışarı çıkmak istemeyen gençleri, spora teşvik ederek rehabilitasyon süreçlerine maddi ve manevi destek olmak, engelli sporlarında büyük başarıların elde edilmesinin önünü açıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarıyla dikkat çeken Adore Mobilya, engelli sporunun ve sporcuların daha iyi başarılar kazanmasına katkı sağlamak adına desteğini sürdürüyor. 18-19 Kasım tarihinde Norveç'in Oslo kentinde düzenlenecek olan İşitme Engelliler Avrupa Kadın Futsal Şampiyonası'na katılmayı hedefleyen İşitme Engelliler Kadın Futsal Milli Takımı'nın forma sponsoru olduklarını belirten Adore Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Kayalar, engellilerin sporda daha başarılı olması adına destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Mobilya firmasının üretim tesislerinde öğle yemeğinde ağırlanan İşitme Engelliler Kadın Futsal Milli Takımı oyuncu ve antrenörleri özel kuruluşlar tarafından kendilerine verilen büyük, küçük tüm desteklerin çok önemli olduğunu belirttiler. Ayrıca, maddi destekten ziyade bu konu hakkında farkındalık oluşturulmasına daha çok ihtiyaçları olduğunu vurguladılar.

Engellilerin, destek verildiği takdirde sporda çok daha büyük başarılar elde edeceğini ifade eden Mustafa Kemal Kayalar, ''Avrupa Ampute Futbol Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'nın başarısı hepimizi gururlandırdı. Daha fazla destek ve imkan sağlandığı takdirde engelli bireylerin sportif ve diğer alan alanlarda başaramayacağı hiçbir şey yok. Engelli spor branşlarının ve engelli sporcuların sponsorluk konusundaki sıkıntılarını iyi biliyoruz. Bizler de Avrupa Şampiyonası finallerine katılmayı hedefleyen İşitme Engelliler Kadın Futsal Milli Takımı'na forma sponsoru olarak hedeflerine ulaşmaları konusunda bir nebze de olsa destek olmak istedik. Milli takımımızın İşitme Engelliler Avrupa Kadın Futsal Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Avrupa iyi neticeler ile dönerek bizleri gururlandırmaları en büyük dileğimiz. Engellilerin sportif başarının artması adına destek vermeye her zaman hazırız" şeklinde konuştu.