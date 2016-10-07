Albino Mısır Yılanı, yeni dünyaya gelmiş yedi canlıdan bir tanesi olma özelliğine sahip. Doğal ortamları Güneydoğu ABD çam ormanları ve çayırları olan Albino Mısır Yılanı kurak ortamlardan ziyade nemli ortamlara daha iyi uyum sağlarlar. Mısır Yılanı, insanlara en çabuk alışan ve tehlike riski en az türdür. Çok nadir olarak ısırırlar.

Yavrular 25-30 cm uzunluğunda yumurtadan çıkar, kuluçka süreleri ise 60 gündür. Boyları 60cm-150cm civarına kadar ulaşan Mısır Yılanları'nın ortalama ömürleri 20-25 yıl. Genelde birkaç günde bir beslenen bu yılan türü avlarını önce daha kolay kavramak için ısırırlar, daha sonra onları boğarak öldürürler.

Goncagül Özcan