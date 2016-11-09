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Adres Patent, 16'ncı MÜSİAD Expo'ya katılacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen uluslararası MÜSİAD Expo’nun 16'ncısı 9-12 Kasım 2016 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Adres Patent, 16ncı MÜSİAD Expoya katılacak

09 Kasım 2016 09:42

Dünyanın birçok ülkesinden profesyonel ziyaretçileri ağırlayacak olan MÜSİAD Expo, bu yıl toplam 8 holde 700’ün üzerinde MÜSİAD üyesi yerli ve yabancı şirkete ev sahipliği yapacak. Fuarda bu yıl çevre ve yapı malzemeleri, inşaat, tekstil, otomotiv, makine, mobilya, gıda, bilgi teknolojileri ve savunma sanayi gibi birçok farklı sektör ziyaretçilerle buluşacak.

Özellikle üretici ve ihracatçı firmalar için daralan pazarlar karşısında, gelişen yeni pazarlara ulaşmak ve bu doğrultuda uluslararası fuarları kullanmak büyük önem teşkil ediyor. En güçlü pazarlama mecralarından biri olan fuarlar, rekabet gücünü kaybetmek istemeyen ve büyümek isteyen firmalar için ciddi önem arz ediyor.
Adres Patent de İstanbul'da gerçekleşecek fuarda yer alacak ve marka, patent, tasarım konularında özellikle ihracatçı firmaların risksiz ticaret yapabilmeleri için yurtdışında markalaşmanın önemine ve katma değerli üretimin getirilerine vurgu yaparak patentle kazanmanın formülünü anlatacak.

"Güçlü ekonomi ve güçlü devletlerde darbenin yeri yoktur"
Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Cumhur Akbulut, "15 Temmuz gecesi yaşanan terör olayları siyasi bir hareketle sınırlı olmayıp ülkemizin bütününe, ekonomisine, geleceğine, birlik ve beraberliğine kastedilmiştir. Tüm bu yaşananları nefretle kınıyor bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz. Bu ve benzer olaylar bize gösteriyor ki; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti olarak, geleceğe güvenle bakabilmek için güçlü bir üretim ekonomisine sahip olmamız şart. Ülke olarak 1 yıl içinde tek başına Samsung firmasının yaptığı kadar bile patent yapamamaktayız. Bu gidişe bir 'dur' demek, kendi teknolojisini kendi üretebilen, yaratıcı gücünü sermayeye dönüştürebilen bir ülke olabilmek için belirlediğimiz 2023 yılında '1 milyon patent' ve '500 milyar dolar ihracat' hedeflerine tüm sanayicilerin, iş adamlarının, üniversitelerin, devlet kurumlarının, KOBİ'lerin, küçük esnaf ve bireysel mucitlerin katılım göstermesi gerekmektedir" dedi. 

Etiketler: Adres Patent


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