Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Akbulut, 13-16 Ekim tarihlerinde Yeşilköy CNR Expo “Bayim Olurmusun Fuarı”na katılacaklarını açıkladı. Yeşilköy CNR Expo Fuar Merkezi’nde bu yıl 14’ üncü kez kapılarını açacak fuarın 22 bin metrekare alanda yaklaşık 400 markanın katılımı ile gerçekleşeceği kaydeden Akbulut, katılımcı ve ziyaretçileri Sınai Mülkiyet Hakları konusunda bilgilendireceklerini belirtti. Akbulut, fuarın 2002 yılından beri Uluslararası Franchising Derneği (UFRAD) tarafından organize edildiğini belirterek “Hedefimiz markalarımızın global pazarlarda hakkettikleri yeri almaları için tescilli markalar ile ihracat yapmalarının önemini vurgulamak ve Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmektir. Bu fuar vesilesiyle firmalarımız sadece yurtiçinde değil, yurt dışında da markalarını tanıtma fırsatı bularak ülkeye döviz girişini de sağlayacaktır. Markalaşmak bir ülkenin gelişimi için en gerekli etkenlerden biridir. Bugün ekonomisi güçlü devletler, dünya pazarlarının büyük bölümünü güçlü markaları ile yönetmektedir. Ülkemizin ve ekonomimizin dünya pazarlarına ayak uydurabilmesi ve adından söz ettiren ülke olabilmesi için dünya standartlarında markalara ihtiyacımız var ve bu markaları çıkaracak potansiyele de sahibiz” dedi.

Amaçlarının markaları uluslararası pazarlarda hak ettikleri yerlere taşıyarak küresel rekabette başarılara imza atmalarını desteklemek olduğunu belirten Akbulut, “Türkiye franchise sektörü artık lider dünya markaları ile birlikte hızla ilerlemektedir. Dünya genelinde özellikle hizmet sektörü çok hızlı bir büyüme kaydediyor. Gelişen teknoloji ile birlikte tüketiciler artık bir ürünü veya hizmeti satın alırken hız, kaliteli hizmet ve zamanı verimli kullanmayı tercih etmektedirler. Bu da kalitesini ve markasını kabul ettirmiş ürünlerin satıldığı mağazalardan alışverişle mümkün olmaktadır. Bu aşamada franchising’in önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır” dedi.

“Firmalar için en güvenli liman franchising”

Bu yıl 14. Kez kapılarını açacak olan fuara ilginin her geçen yıl artarak devam ettiğine vurgu yapan Akbulut, Türk girişimcilerin en çok restorant ve gıda alanında franchise veren markaları tercih ettiğine dikkat çekti. Dünyada yatırım yapmak isteyen girişimcilerin en güvenli yöntem olarak franchising sistemini gördüklerini ifade eden Akbulut, her sektörden birçok farklı markanın sektörde franchise uygulamaları yaparak geliştiğini, her geçen gün daha da başarılı olduklarını memnuniyetle gözlemlediklerinin altını çizdi. Akbulut konuşmasına şu şekilde sonlandırdı: “Türkiye, coğrafi konumu ve kıtalar arasında oluşturduğu köprü görevi açısından bayilik ve franchise vermek isteyen uluslararası markaların öncelikli tercihi... Bunun yanı sıra yurt dışı pazarlara açılmak isteyen Türk markalarının sayısı da her geçen gün artıyor. Eğer kendi imkanlarımızla bir marka meydana getiremiyorsak ulusal ve uluslar arası platformlarda kendisini kanıtlamış ekonomik güce sahip olmuş bir markayla iş birliği yaparak onun ekonomik ve sosyal gücünü, tanıtım gücünü de arkamıza alma şansına sahip oluyoruz. Dolayısıyla Franchising sektörü bu anlamda ciddi şekilde yatırım imkanı sunmaktadır”.