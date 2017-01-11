Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sınai Mülkiyet Kanunu'nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi. Kanunla ilgili açıklama yapan Adres Patent Genel Müdür Yardımcısı Cumhur Abdullah Akbulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen “Sınai Mülkiyet Kanunu vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun” dedi. Akbulut, kanunun teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin hızla gerçekleşmesine katkı sağlayacağını söyledi ve kanunun amacıyla ilgili bilgi verdi.

Akbulut, “Kanunla, marka, tasarım, patent, faydalı model, geleneksel ürün ile coğrafi işaret adlarına ilişkin hakların korunması ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Tescilli markaların piyasada daha etkin kullanımını sağlamak ve kullanılması düşünülmeyen mal ve hizmetler için marka tescil talebinde bulunulmasının önüne geçmek amacıyla yayıma itiraz eden taraftan kullanıma ilişkin bilgi ve belgeler sunulmasının talep edilmesini sağlayan düzenleme getirilmesiyle, markaların kullanımının özendirilmesi hedefleniyor. AB düzenlemesine paralel olarak, 7 yıl sonra yürürlüğe girmek üzere, markalara idari iptal getiriliyor, marka tescil süreçleri kısaltılıyor. Önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı muvafakatnamenin Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulması halinde, başvurunun reddedilemeyeceğine ilişkin düzenleme getiriliyor” dedi.

2023 hedefi: 1 milyon patent

Adres Patent’in 2023 hedefinin 1 milyon patent olduğunu hatırlatan Cumhur Akbulut, "Bu hedefimize daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Umuyorum ki çıkan kanunla birlikte hedefimize 2023 öncesi ulaşıp, yeni bir hedef koyma ihtiyacımız doğacak. Çünkü patent konusu, Türkiye’nin kalkınması açısından son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Hapis ve adli para cezaları konusunda da bilgi veren Akbulut, “Taklit mal üreten ya da hizmet sunan, satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Marka koruması olduğunu belirten işareti, mal ya da ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıranlara da yine bir yıldan 3 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası verilecek. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans ya da rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunanlara da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası öngörülüyor” dedi.

Güçlü ekonomi için patent sayısı artmalı

Patentin öncelikli öneminin buluş sahiplerine verdiği tekel hakkıyla sanayinin ve teknolojinin önünü açması olduğunu belirten Akbulut tarımın, sanayinin, teknolojinin gelişmesi, Türkiye’nin ilerlemesi, ekonominin güçlenmesi ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için patent sayısının artması gerektiğini ifade etti.

