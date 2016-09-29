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Adreslere yapılan operasyonda örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Bitlis'in Güroymak ilçesinde önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.


29 Eylül 2016 18:39

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis İl Jandarma Bölge Komutanlığınca icra edilen operasyon kapsamında, BTÖ mensuplarına yardım ve yataklık ettiği ve işbirliği içerisinde bulunduğu değerlendirilen şahısların ikamet ettiği Güroymak ilçesi Bölmedere köyünde üç ev ve eklentilerinde 29 Eylül 2016 günü arama icra edilmiştir. Yapılan arama sonucunda 2 adet örgütsel kitap, 80 adet çeşitli örgütsel doküman, 100 adet büyük boy pil, 48 adet orta boy pil, 6 çift mekap ayakkabı ele geçirilmiştir. Söz konusu malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla incelenmek üzere el konulmuştur. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi. 

Etiketler: operasyon


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