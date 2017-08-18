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Adriana Lima Türk sevgilisi ile New York’a gitti

Yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkı ile gündeme gelen dünyaca ünlü model Adriana Lima, sevgilisiyle birlikte ABD’ye gitti.

Adriana Lima Türk sevgilisi ile New Yorka gitti

18 Ağustos 2017 15:27
Adriana Lima Türk sevgilisi ile New York’a gitti - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima, Türk sevgilisi Metin Hara ile birlikte New York’a gitti.

Genel Havacılık Terminalini kullandı

Gazetecilerine yakalanmak istemeyen ünlü model Adriana Lima, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık terminalini kullandı. Sevgilisi Metin Hara ile birlikte New York’a giden Lima, uçağa normal terminal yerine özel uçak yolcularının giriş çıkışlarında kullandığı Genel Havacılık Terminalini kullandı. THY’nın New York uçağının yolcu almaya başlamasının ardından, özel araç ile aprondan uçağın altına gelen Lima, burada güvenlik işlemlerinin yapılmasının ardından sevgilisi Metin Hara ile birlikte uçağa bindi. 

Tuncer Cengiz

Etiketler: Adriana Lima, Metin Hara


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